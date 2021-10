Webinar online: "L’adolescenza: cosa fare per aiutare i giovani?"

Webinar Informativo Gratuito de La Via della Felicità: «Soprattutto durante questi ultimi due anni, a causa della pandemia, i giovani son ostati messi a dura prova. Alcuni hanno scoperto nuove difficoltà oltre alla didattica a distanza, al non poter uscire con gli amici, alle difficoltà familiari e il dover essere sempre dietro ad uno schermo. Quindi come possiamo aiutare i giovani? La Via della Felicità aiuta i giovani ad evitare l’immoralità e l’infelicità attraverso programmi che consentano loro di sviluppare una bussola morale basata sul buon senso».

Per questo i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito dedicato a genitori, insegnanti ed educatori dove verrà presentato il programma adatto ai giovani. Il webinar “L’Adolescenza: Cosa Fare per Aiutare i Giovani?” si terrà Lunedì 11 Ottobre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscriversi o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.