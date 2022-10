Un concerto che vi farà rivivere i momenti più dolci, romantici ed emozionanti dei migliori cartoni animati, attraverso un magico viaggio tra fiabe, fantasia e Natale!I Muffins in concerto! Un divertentissimo spettacolo adatto a tutta la famiglia per festeggiare assieme la magia del Natale! I quattro performers vi incanteranno con le melodie dei più celebri brani natalizi e attraverso le intramontabili colonne sonore delle fiabe che hanno fatto la storia.

Al Teatro Dim lo spettacolo "We wish you a muffins Christmas"