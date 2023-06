Teatro nei Cortili: "We want to break free"

Intero: 10 euro - Ridotto (Studenti under 26 anni e over 65 anni): 7 euro

La CMT Musical Theatre Company parteciperà anche quest’anno alla rassegna “Teatro nei Cortili” con il musical “We Want to Break Free”, ispirato alle musiche dei Queen. Una trama coinvolgente, romantica, divertente è al centro di questa nuova produzione dalla colonna sonora esplosiva e dall’anima rock! La storia si svolge nel 2368, sul pianeta Mall. Questa società distopica è governata dalla malvagia Killer Queen e dal software della multinazionale Globalsoft, che controlla la popolazione rendendo tutti acritici consumatori. Contro questo potere fanno sentire la propria voce un gruppo di giovani ribelli, nutriti da vaghe e confuse nozioni sul rock, che animati da un grande spirito di rivolta, combatteranno non solo per la rinascita della "vera" musica ma anche per la liberazione di tutte le coscienze da una terribile tirannia.

Vivranno da protagonisti questa vicenda Galileo e Scaramouche, due outsider che, in questa discesa nel mondo del rock, scopriranno non solo l'amore vero per la musica e per la libertà ma anche l'amore dell'uno per l'altra. In un travolgente mix di danza e canto, questa versione musical è un inno alla diversità che ci ricorda l'importanza di far sentire sempre la propria voce contro le ingiustizie e l'oppressione.

La CMT Musical Theatre Company sarà in scena nella meravigliosa cornice del Chiostro di Santa Maria in Organo dall’ 1 al 9 luglio, tutte le sere alle ore 21:15. La biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 20.30 ed è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 346 0121420 oppure scrivendo a info@cmtmusical.com. Prevendite presso Box Office Verona www.boxofficelive.it.