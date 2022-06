A Bussolengo "We love cartoons": festa in piazza con Think Comics, giochi, karaokartoon, food truck e cosplayer

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno a Bussolengo, in piazzale Vittorio Veneto, arriva "We Love Cartoons". Sarà una tre giorni di festa ad ingresso gratuito, ricca di sorprese per gli amanti del manga, dei cosplay e dei cartoons. We Love Cartoons vedrà un susseguirsi di eventi con l'animazione di Think Comics, Giochi, Karaokartoon, FoodTruck e tantissimi Cosplayer ai quali unirsi in costume o con cui fare tante foto a tema. Ad accogliervi ci saranno un sacco di divertimento degli ottimi piatti accompagnati da gustose bevande.

L’assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni del Comune di Bussolengo Massimo Girelli sottolinea «l'importanza di ospitare nel nostro paese We Love Cartoons. Grazie anche a serie televisive andate in distribuzione in questi giorni, il mondo dei manga, dei cosplay e dei cartoons non è riservato solo ai più piccoli, ma, anzi, sono proprio i grandi ad avere grazie ad esso dei momenti di svago, divertimento e di socializzazione, come testimoniano anche le oltre 40.000 presenze nella tre giorni del Modena Play concluso da poco. Dopo il successo di Beer Best e di Amore DiVino, Bussolengo è pronta ad accogliere tanti appassionati e tanti ospiti per divertirci insieme. Si tratta della prima edizione di questo evento e per noi è una scommessa che vorremmo diventasse un appuntamento fisso, anche perché può portare a Bussolengo molta gente da fuori provincia».

Ospite dell’evento l’11 e 12 giugno sarà Angelo Porazzi. Artista completo italiano ed internazionale, pluripremiato autore ed illustratore di libri e giochi da tavolo, due premi alla carriera in 25 anni di attività festeggiati lo scorso anno sui palchi di tutta Italia ed ora con la presentazione del suo nuovo libro “Storie di un Angelo (e di altri Angeli)” che racconta la sua vita professionale e familiare, con una grande quantità di foto, disegni, illustrazioni, fumetti. Tavole a colori che disegnano una vita intera tra le moltissime fiere nazionali ed internazionali che lo ospitano in giro per il mondo. Molti i suoi successi, da Warangel, premiato a Lucca Comics & Games tra i migliori giochi nel 2000, all'esperienza a Chicago e Dallas, ospite di BoardGameGeek, il sito più grande al mondo di giochi da tavolo, fino al Libro "20 Anni con Warangel" nei Mondadori Store, nella fase più recente della sua carriera come scrittore.

Informazioni e contatti

L'evento è caratterizzato da un ricco programma che si svilupperà ogni giorno dalle 18 alle 23 in piazzale Vittorio Veneto con i FOOD TRUCKS & Birra artigianale aperti fino alle 24. We love Cartoons vi aspetta da venerdì 10 a domenica 12 giugno, il programma completo della manifestazione è disponibile su Facebook.