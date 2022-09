Amo la musica: We Are Two Dots in concerto

Giovedì 13 ottobre sarà la volta di We Are Two Dots, un duo formato da Anastasia Brugnoli, pianista e cantante dalla voce meravigliosa, e Stefano Lanza, magico al basso e alle seconde voci. Il live sarà elegante e teatrale come il pop, ma allo stesso tempo intenso come il soul funk; il tutto sarà arrangiato in una chiave musicale minimale.

È gradita la prenotazione. Aperti dalle 18.30.