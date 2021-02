Vrec music virtual festival: rock italiano per il quarto appuntamento da Castelnuovo

Nuova serata per il Vrec Music Virtual Festival (#VMVF) dedicata ai progetti di rock italiano dell’etichetta discografica veronese. Dalle ore 21 di sabato 20 febbraio in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno: Alteria, Mistonocivo (Paolo D’ambrosio), SETA, Ninfea, Popforzombie e Francesco Setta.

In scaletta la rock band veronese dei SETA: il gruppo guidato da Luca Tosato è tornerà in concerto per presentare l’ultimo lavoro “Venere tascabile” prodotto da Megahertz. Un live in versione elettrica da non perdere. Sarà speciale la performance di Paolo D’ambrosio dei Mistonocivo in una particolare esecuzione inedita orchestrale del brano “Anima”, incluso nell’ultimo lavoro della band, l’acclamato “Superego”. Show acustico per i PopForZombie. La band torinese ha in progetto diverse nuove uscite ma per l’occasione presenterà i brani dell’ultimo EP uscito esattamente un anno fa ma mai portato in concerto a causa della pandemia. Un’occasione unica per ascoltare i brani della band prodotta da Max Casacci dei Subsonica.

Atmosfere elettriche per la grunge band pugliese dei Ninfea. Il gruppo tarantino ha ultimato il nuovo album, il terzo di inediti, intitolato “Ri-Evoluzione”, prodotto da Max Zanotti in uscita a Maggio 2021. Un’occasione unica per sentire i nuovi singoli tra cui “Sono virtuale” in uscita il 5 marzo. L’album è stato realizzato con il contributo del progetto Puglia Sounds Records 2020/2021 della Regione Puglia (Patto per la Puglia, investiamo nel vostro futuro). Francesco Setta, raprocker comasco, ha appena pubblicato il suo album d’esordio dome solista intitolato “Fenice”. Un album ambizioso che unisce sonorità blues rock al flow tipico del rap. Sempre sotto l’egida di Max Zanotti, accompagnato dalla sua band, ci proporrà un live semiacustico da non perdere.

Star della serata è la rockwoman e speaker radiofonica Alteria, fresca di pubblicazione del suo atteso nuovo album “Vita imperfetta”, accompagnata alla chitarra acustica proprio dal produttore e leader dei Casablanca Max Zanotti, Alteria torna finalmente dal vivo per presentare i suoi nuovi brani. Un plauso anche ai numerosi addetti ai lavori e agli ospiti a sorpresa che tra un cambio palco e l’altro renderanno l’evento unico, uniti dall’hashtag #lamusicanonsiferma.

Media partner del Festival che ritrasmetteranno il concerto sulle pagine ufficiali Facebook saranno il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e le webzine rock tuttorock.net , rocknation.it , le webzine Musica Dal Palco, allinfo.it e Fatti di Cultura, le pagine facebook Fatti di Musica e Dal Palco di Casa Mia . La radio ufficiale sarà Rock’n’roll Radio (dalla pagina).



Il concerto è gratuito e realizzato nel rispetto delle norme anticovid. Per esigenze legate al DCPM del governo i contributi sono stati registrati per rispettare il coprifuoco delle ore 22. Partecipa all’evento https://fb.me/e/1yZ4Pnq8I e segui le pagine ufficiali Facebook/YOuTube e Twitch.

