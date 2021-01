Vrec Music Virtual Festival: musica fuori dal coro per il terzo appuntamento

Terza serata per il Vrec Music Virtual Festival (#VMVF) dedicata ai progetti "fuori dal coro" dell’etichetta discografica veronese. Dalle ore 21 di sabato 16 gennaio in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno: Flavio Ferri, Olden, Ottodix, Vondatty, Ø-Mars e Cecilia Quarata. L’intero concerto partecipa all’iniziativa #rainbowfreeday, coadiuvato dal MEI - meeting delle etichette indipendenti, che prevede 15 giorni di sconti e iniziative promozionali per il mondo della cultura italiana. Vrec partecipa scontando del 50% i dischi di Giulio Casale, Flavio Ferri, Max Zanotti, Fabrizio Consoli e molti altri. Info su https://www.vrec.it/prodotto/vrecrainbowfreeday/.

Aprirà la serata di sabato 16 gennaio la folk singer marchigiana Cecilia Quaranta, nuova entrata nel mondo di Vrec, un talento cristallino che entro il 2021 pubblicherà con l’etichetta il primo EP di brani inediti. A seguire un primo assaggio live per VonDatty, artista pulp e noir, in uscita proprio venerdì 15 gennaio con il suo quarto lavoro “Nemico pubblico”: un disco coraggioso e controcorrente per il cantautore romano con numerosi ospiti come Dellera, Lara Martelli, Lucio Leoni e Dj Myke.

Olden torna a promuovere il suo ultimo lavoro “Prima che sia tardi” in occasione delle recenti uscite delle versioni in spagnolo e catalano. I brani di Davide Sellari hanno raccolto consensi unanimi dalla critica specializzata sopratutto per le scelte artistiche fuori dal coro. Ø-Mars si esibirà con un brano estratto dal suo album d’esordio “Lumina” recentemente pubblicato in una versione in CD in edizione limitata e prodotto da Lorenzo Corti.

Per il vulcanico fondatore dei Delta V Flavio Ferri si tratterà del primo appuntamento live per presentare alcuni brani del suo ultimo lavoro “Testimone di passaggio”, disco in cui ha chiamato a collaborare grandi musicisti italiani come Livio Magnini, Gianni Maroccolo, Marco Trentacoste e molti altri tra cui i magistrali testi affidati allo scrittore Luca Ragagnin (Subsonica). Pezzo forte della serata anche il live di Ottodix, special guest, per presentare “Entanglement” (Discipline), l’ultimo lavoro suonato per l’occasione con l’intera band Loris Sovernigo (Piano/synth), Mauro Franceschini (Percussioni elettroniche), Giovanni Landolina (Chitarra), Antonio Massari (Chitarra).

Un plauso anche ai numerosi addetti ai lavori e agli ospiti che tra un cambio palco e l’altro renderanno l’evento unico, uniti dall’hashtag #lamusicanonsiferma. Media partner del Festival che ritrasmetteranno il concerto sulle pagine ufficiali Facebook saranno il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e le webzine rock tuttorock.net, rocknation.it , le webzine Musica Dal Palco, allinfo.it e Fatti di Cultura, le pagine facebook Fatti di Musica e Dal Palco di Casa Mia. La radio ufficiale sarà Rock’n’roll Radio (dalla pagina).

Informazioni e contatti

Il concerto è gratuito e realizzato nel rispetto delle norme anticovid. Per esigenze legate al DCPM del governo i contributi sono stati registrati per rispettare il coprifuoco delle ore 22. Partecipa all’evento https://fb.me/e/cqZkzwIgK e segui le pagine ufficiali Facebook/YOuTube e Twitch.

Web: https://www.vrec.it