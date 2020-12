Vrec Music Virtual Festival: concerti live con i migliori nomi della scena rock d'autore

Secondo serata per il Vrec Music Virtual Festival (#VMVF) dedicata al #rockdautore con i migliori artisti dell’etichetta discografica veronese. Dalle ore 21 di sabato 19 dicembre in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno diversi grandi artisti: Giulio Casale, Max Zanotti, Fabrizio Consoli, Valerio Sanzotta, Moreno Delsignore, Lorenzo Del Pero, Nicola Lotto ed un cameo di Chiaradia. Di rilievo anche le location dei collegamenti: gli studi Moonmusic (Giulio Casale) e Imagina Production (Fabrizio Consoli), il Teatro Arciliuto (Valerio Sanzotta) ed il teatro pistoiese (Lorenzo Del Pero) con la suggestiva scenografia di candele per ogni ipotetico spettatore.

Numerosi gli addetti ai lavori e gli ospiti che tra un cambio palco e l’altro renderanno l’evento unico, uniti dall’hashtag #lamusicanonsiferma. Un concerto unico dove non mancheranno ospiti e sorprese tra un cambio palco e l’altro e che vuole unire artisti e progetti uniti sotto l’hashtag #lamusicanonsiferma. Media partner del Festival che ritrasmetteranno il concerto sulle pagine ufficiali Facebook saranno il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e le webzine rock tuttorock.net , rocknation.it , le webzine Musica Dal Palco, allinfo.it e Fatti di Cultura, le pagine facebook Fatti di Musica e Dal Palco di Casa Mia . La radio ufficiale sarà Rock’n’roll Radio (dalla pagina).

Il concerto è gratuito e realizzato nel rispetto delle norme anticovid. Per esigenze legate al DCPM del governo i contributi sono stati registrati prima del lockdown di alcune regioni. Partecipa all’evento https://fb.me/e/4hpUjSxqQ e segui le pagine ufficiali.

Nel dettaglio il cast del 19 dicembre 2020, dalle 21

GIULIO CASALE - Ex voce della rock band degli Estra ma anche attore affermato, ha pubblicato con Vrec l’ultimo suo lavoro di inediti “Inexorable” ed il recente live “Bootleg #3” in tiratura limitata.

MAX ZANOTTI - Esattamente un anno fa è uscito “A un passo” il secondo lavoro solista dell’ex voce dei Deasonika insignito del Premio Miglior Album Rock Targato Italia. E’ attualmente leader dei Casablanca, una delle miglior rock band in attività.

FABRIZIO CONSOLI - New entry in casa Vrec ha da pochi mesi pubblicato il disco “Con Certo Jazz”, uno splendido album live dove il suo cantautorato raffinato viene contaminato da jazz e world music.

VALERIO SANZOTTA - Il cantautore e filologo romano ha appena pubblicato con Vrec il terzo album “Naked (Oltre lo specchio)”.

MORENO DELSIGNORE - L’ex voce degli Scomunica ha iniziato un percorso di lancio della sua carriera solista co Vrec: il primo passo è stato l’album di inediti “Risveglio” (recentemente rimasterizzato) ed il progetto “Chamber Rock”.

LORENZO DEL PERO - “Dell’amore animale, dell’amore dell’uomo, dell’amore di un Dio” è il nuovo album del cantautore pistoiese che mi muove tra Fabrizio De Andrè ed il Chis Cornell più intimista.

CHIARADIA - “Primo Vere” è il suo nuovo album uscito quest’anno per Vrec da cui sono stati estratti i singoli “George” e “Ancora spazio”: Finalista al Premio De Andrè 2020.

NICOLA LOTTO - New entry dell’etichetta con cui ha da pochi giorni pubblicato l’EP “Si comincia così” che include il fortunato singolo “Una luce” feat. Edda.

