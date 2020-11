Vrec Music Virtual Festival: sabato 14 novembre la prima serata di musica

Partirà sabato 14 novembre la prima edizione del Vrec Music Virtual Festival (#VMVF) il Festival online organizzato dall’etichetta discografica veronese Vrec con alcuni dei migliori artisti che hanno pubblicato (o stanno per farlo) con la label. La prima serata sarà dedicata alle rock band che cantano in inglese ed è denominata #rockattitude Night. Seguiranno altre tre serate (una al mese): una dedicata al cantautorato (19 dicembre), una al rock elettronico e sperimentale ( 16 gennaio) per poi chiudere con una serata dedicata alle rock band in italiano (20 febbraio).

Dalle ore 21 di sabato 14 novembre in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno diversi artisti: le new entry dell’etichetta Van Kery (da Catania) e Fireground (da Napoli) a cui seguiranno i Redswine (da Verona), Twelve Back Stones (da Pesaro), i Seraphic Eyes (da Biella), The Bankrobber (da Riva del Garda, Trento) i Roommates (da Ventimiglia) per poi chiudere con il progetto Chamber Rock, i classici del rock rielaborati da Moreno Delsignore (da Varese).

Un concerto unico dove non mancheranno ospiti e sorprese tra un cambio palco e l’altro e che vuole unire artisti e progetti uniti sotto l’hashtag #lamusicanonsiferm.

Media partner del Festival che ritrasmetteranno il concerto sulle pagine ufficiali Facebook saranno il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e le webzine rock tuttorock.net , rocknation.it , le webzine Musica Dal Palco, allinfo.it e Fatti di Cultura, le pagine facebook Fatti di Musica e Dal Palco di Casa Mia . La radio ufficiale sarà Rock’n’roll Radio (dalla pagina).

Il concerto è gratuito e realizzato nel rispetto delle norme anticovid. Alcune band si esibiranno in elettrico, altre in acustico. Per esigenze legate al DCPM del governo alcuni contributi sono stati registrati prima del lockdown di alcune regioni. Partecipa all’evento https://fb.me/e/72a99KwSc e segui le pagine ufficiali.

Il cast del 14 novembre 2020, dalle 21

►CHAMBER ROCK - Il progetto di Moreno Del Signore ripercorre i grandi classici del rock in versione acustica. Dai Soundgarden ai Duran Duran, dagli U2 ai Led Zeppelin e molti altri.

►ROOMMATES - In pieno lockdown è uscito il secondo lavoro della rock band ligure “Roots”. Un concept album che ripercorreremo tramite i brani più importanti. “Summit” è l’ultimo singolo del gruppo in uscita a Novembre.

►SERAPHIC EYES - La grunge band biellese presenterà in anteprima live il nuovo EP “Quarantine” in uscita il 11 dicembre.

► TWELVE BACK STONES - Torna in scena la band pesarese con un inedito showcase elettrico con i brani dell’ultimo fortunato album “Becoming”.

► REDSWINE - Presentano il nuovo EP “Clodhopper Rocknroll”: sei brani al fulmicotone che trasudano classic e southern rock in lingua inglese su storie quotidiane di vita vissuta.

► VAN KERY Il gruppo musicale catanese new entry di Vrec ha in serbo un 2021 super. Alcune anticipazioni durante il loro mini-showcase.

► FIREGROUND - La band napoletana è una new entry di Vrec: ha talento e canzoni da tenere assolutamente d’occhio. Disco in uscita nel 2021.

Le altre tre serate del Festival

Sabato 19 dicembre 2020 dalle 21 #rockdautore – cantautorato italiano: https://fb.me/e/4hpUjSxqQ.



Sabato 16 gennaio 2021 dalle 21 #fuoridalcoro – rock elettronico/contaminazione: https://fb.me/e/cqZkzwIgK



Sabato 20 febbraio 2021 dalle 21 #rockitaliano – rock band in italiano: https://fb.me/e/1yZ4Pnq8I

