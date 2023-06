Vrec Day: al Summerland Festival a Camposilvano le migliori rock band dell'etichetta

Si terrà venerdì 7 luglio all’interno del SummerLand Festival di Camposilvano (VR) la serata marchiata Vrec Music Label, l’etichetta discografica veronese che proporrà cinque spettacoli di grande impatto rock, ad ingresso libero e gratuito, per festeggiare i 15 anni di attività. Si alterneranno sul palco della Contrada Camposilvano a Roverè Veronese due delle rock band cittadine più interessanti: The Last Drop of Blood, fautori di un desert rock dal forte impatto scenico, che presenteranno il nuovo album “Season II” e gli Endless Harmony guidati dalla splendida voce di Pamela Perez, freschi di pubblicazione del secondo lavoro “Emerge”. Superospiti della serata i milanesi Lambstone, vera e propria istituzione del rock meneghino, con all’attivo due album ed un palmares live di prestigio. In apertura due nuovi progetti dell’etichetta: i modenesi EGO59 con all’attivo il recentissimo album “Tempi così” ed il cantautore Dario Dont, ex voce dei Don Turbolento, all’esordio solista con il disco “Grand Jetè". Inizio concerti ore 19:30. La serata è all’interno del Summerland Music Festival: tre giorni di musica, stand enogastronomici, mercatino del vinile/cd e tanto altro. Tutto ad ingresso libero.

Torna l’America desertica e gotica dei The Last Drop of Blood con il nuovo album SEASON II, “Seconda stagione” come se si trattasse di un’attesa serie televisiva dai toni drammatici. La desert band veronese si presenta con un nuovo lavoro composto da otto brani originali che sfilano come otto episodi di una trama spietata. Otto colpi di fucile con cui i The Last Drop of Blood mettono bene in chiaro di cosa è fatta la loro musica: atmosfere desertiche da colonna sonora, elettronica dark e polveroso rock blues che si uniscono e si separano di volta in volta creando ad ogni puntata un nuovo colpo di scena. E’ questo l’immaginario unico costruito dai TLDOB assieme al produttore e musicista di culto americano Shawn Lee, collaboratore di musicisti del calibro di Jeff Buckley ed Amy Winehouse e compositore apprezzato proprio dalle grandi produzioni di Hollywood (Ocean thirteen) e televisive americane (CSI, Lost, Desperate Housewives, etc.) che spesso hanno incluso suoi brani nelle proprie colonne sonoreI The Last Drop of Blood attualmente sono composti da Francesco Cappiotti (chitarra), Carlo Cappiotti (voce), Chris Meggiolaro (basso), Claudia or Die (sintetizzatori) e Michele Martinelli (chitarra). Alle registrazioni hanno partecipato anche Simone Marchioretti (batteria) e Andrea Ferigo (chitarra). Hanno all’attivo l’album omonimo d’esordio “The Last Drop of Blood” (Vrec, 2018), anche questo prodotto da Lee.

Gli Endless Harmony sono una rock band attiva dal 2010 con sede a Verona. Il gruppo dopo vari cambi di formazione è attualmente composto dalla frontwoman italo/dominicana Pamela Pérez, il batterista Giuseppe Saggin coadiuvati da Matteo Signorato al basso e Riccardo Cipriani alla chitarra. Dopo numerosi concorsi e demo arrivano all’esordio ufficiale nel 2016 con l’album “Hyperspace” prodotto da Pietro Foresti su etichetta Vrec/Audioglobe e promosso da 4 videoclip realizzati dalla Run Academy di Gaetano Morbioli. A giugno 2016 vincono il contest Obiettivo BluesIn aggiudicandosi il main-stage del Pistoia Blues Festival il 9 luglio 2016. Numerose le apertura ad artisti importanti come Morgan, Finley, Arthemis, Richie Ramone e molti altri. A Settembre 2017 vincono il “Musicland Rock Contest 2017” indetto da Radio Marilù. Ad Agosto 2018 partecipano a Deejay Onstage a Riccione con l’inedito “Home is You”. Ad Ottobre 2018 esce in tiratura limitata “Home Recordings” raccolta di cover riarrangiate in versione semiacustica con l’inedito “Home is You”. Il nuovo album “Emerge”, secondo lavoro ufficiale, è uscito il 13 Gennaio 2023 supportato dal singolo “Demonized”.

I Lambstone sono formati da Alex “Astro” Di Bello (voce), Giorgio “Dexter” Ancona, (chitarra), Ale “Jackson” Ancona (chitarra), Andrea “Illo” Figari (basso), Andrea “Castello” Castellazzi (batteria). Nel 2017 la band ha pubblicato l’esordio “Hunters & Queens” (Vrec/Audioglobe) e si è tolta la soddisfazione di partecipare a importanti appuntamenti estivi come il Pistoia Blues Festival e il Rock in Park Festival (Milano), per poi aprire due date italiane del reunion tour degli L.A.Guns. Dal disco sono stati estratti i singoli “Grace”, “Hunting”, “Violet” e “Dust in the Wind”, celebre cover dei Kansas. Nel 2019 pubblicano due nuovi singoli per Universal Music Italia: “Sign Your Name” (cover di Terence Trent D’Arby nel segno del rock) e “Deep”. Durante la pandemia terminano il loro secondo album “Higher Deeper” sempre prodotto da Pietro Foresti da cui sono estratti i singoli “Waste” e “Revenant”.

Gli EGO59 (inizialmente solo EGO) si formano nel maggio 2016 ed iniziano subito a scrivere brani proprio con sound rock, blues, hard rock. Il produttore del primo albume “Chi sei” è Dino Melotti (già con Nek). Il primo singolo è “Sto bene qui” il cui videoclip vince il premio come “Miglior videoclip 2017” per Gazzetta di Modena. Nel dicembre 2017 prendono parte al progetto “30 anni di 17 RE”, poichè vengono scelti dai Litfiba per ri-arrangiare “APAPAIA” (brano storico e iconico della band di Pelù-Renzulli). Nel 2018 partecipano al concorso “Standing Ovation” legato al “Live Modena Park” di Vasco Rossi vincendo l’esibizione al concerto di Modena Park. Aprono anche ai Rats e suonano allo spettacolo CIM1 con Achille Lauro. Dopo vari cambi di formazione la band è attualmente formata da Riccardo Corradini (Voce), Alberto Bellei (chitarra), Francesco Landi (Chitarra), Lorenzo Costa (Basso) e Stefano Roncaglia (Batteria). Il 19 maggio 2023 è uscito “Tempi così”, il nuovo lavoro della band prodotto da Pietro Foresti ed anticipato dai singoli “Immagine”, “Equilibrio” e “Muori di me”.

Dario Bertolotti (Dario Dont) è un poliedrico artista bresciano, musicista nei primi anni 2000 suona il basso e canta nella band bresciana Blank Dirt di ispirazione The Who, QOTSA, Motorpsycho con i quali pubblica due EP. Nel 2005 con l’amico Giovanni Battagliola dei Black Eyed Susan dà vita ai Don Turbolento dove suona la batteria e canta. Il duo, caratterizzato da un suono scarno ma carico di groove, si fa presto conoscere in tutta Italia fino a guadagnarsi il premio di migliore live band al MEI 2009. I Don Turbolento pubblicano 3 album e 3 ep. Nel 2017 comincia a lavorare a nuovo materiale in italiano per un progetto solista che prenderà il nome di Dario Dont, dopo qualche apparizione in festival locali decide di registrare parte del nuovo repertorio al Monolith Studio di Michele Marelli. Il 2023 è l’anno dell’uscita di Grand Jeté (Vrec/Audioglobe) anticipato dai singoli “Neve”, “Non far rumore” e “A metà”.