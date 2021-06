Vrec d'autore al Mura Festival: Valerio Sanzotta, Lorenzo Del Pero e Maela

"Vrec d’Autore" è il ciclo di 4 appuntamenti che l’etichetta discografica veronese terrà a cadenza mensile presso il Mura Festival ai Bastioni di San Bernardino a Verona. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 10 giugno con protagonisti tre artisti: Valerio Sanzotta, Lorenzo Del Pero e Maela come ospite speciale. Gli altri tre appuntamenti saranno l’8 luglio, il 12 agosto ed il 9 settembre. Tutte le info sulle pagine social ufficiali.

Valerio Sanzotta è un cantautore romano, filologo, appassionato di musica e rock d’autore con Bob Dylan, Nick Drake, Leonard Cohen come riferimenti internazionali. Il suo ultimo album “Naked (Oltre lo specchio)” è un lavoro dedicato al mondo femminile dove storie di donne, ragazze, artiste si intrecciano con chiaro intento di denuncia e riflessione sociale. L’album è disponibile sui portali digitali ed in una esclusiva versione in vinile stampata in sole 150 copie e numerata a mano.

Lorenzo Del Pero è un cantautore pistoiese che dopo varie vicissitudini ha rilasciato un album dal titolo deandreiano “Dell'amore animale, dell'amore dell'uomo, dell'amore di un Dio” che ha ottenuti plausi unanimi da pubblico e critica. Anche qui storie di donne come “Romina, “A Silvia” fanno da megafono per la sua musica folk di denuncia. Non è un caso che Lorenzo abbia composto anche una manciata di canzoni per Maela: il suo album “Ti insegno l’amore” esce in una elegante versione in vinile che racchiude anche l’album di Lorenzo in quello che è un doppio LP denso di emozioni, inediti e rarità (come il duetto insieme nel brano “Romina”).

Informazioni e contatti

Introduce il titolare dell’etichetta Vrec, marchio dell’agenzia davvero comunicazione, David Bonato.

Ingresso libero, inizio ore 21.

Web: https://murafestival.it/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...