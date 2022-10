Volontariato: al via il nuovo corso

Nuova Acropoli Verona in collaborazione con il Comune di Verona, organizza una serie di incontri di formazione rivolti ai giovani nell’ambito della cittadinanza attiva e della realizzazione di eventi sociali ed ecologici. Prenderanno il via giovedì 10 novembre alle 18.30 una serie di incontri per avvicinare i giovani al mondo del volontariato sociale: il corso “Volontariato: accendi la voglia di sentirti utile” si svolgerà nei locali dell'associazione Nuova Acropoli in via Merano 17 a Verona. Obiettivo degli incontri è invitare tutti i partecipanti a diventare cittadini attivi, protagonisti di un cambiamento a beneficio della città e dell’ambiente attraverso l’unione ed il lavoro di squadra.

Il fil rouge dei 12 appuntamenti riguarda cosa significa essere un Volontario, che per Nuova Acropoli vuol dire essere utili dove necessita con il cuore e con l’azione pratica: per questo il corso riguarderà sia l’Etica del Volontariato con i suoi principi e valori, sia insegnamenti pratici di Ecologia come le buone prassi per ridurre i consumi e salvaguardare l’ambiente, la progettazione e la realizzazione di progetti sociali e ambientali e la manutenzione e l’abbellimento del Parco Santa Teresa, area verde di grande importanza per la città.

Il corso si svolge in collaborazione con il comune di Verona, che interverrà anche in alcune lezioni nell’ambito del patto di sussidiarietà. Inoltre, rientra nel progetto PTCO per avvicinare i giovani al mondo del volontariato attivo e così esprimere le loro potenzialità attraverso l’esempio e l’esperienza.

Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it.



NUOVA ACROPOLI: 30 ANNI DI PRESENZA ATTIVA A VERONA - Nuova Acropoli Verona OdV è un'associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato, iscritta al Registro Regionale del Veneto n° VR0617 e aderente alla Federazione del Volontariato. È presente da più di trent’anni in città ed opera nel settore culturale, organizzando corsi di filosofia, conferenze, seminari e visite guidate; è attiva poi nell’ambito dell’ecologia e della protezione civile, tramite corsi di formazione, interventi in calamità nazionali ed internazionali, pulizie ecologiche. Infine, opera nel sociale organizzando feste ed animazioni per bambini ed anziani in situazioni di disagio. Nuova Acropoli è presente da 59 anni in più di 60 Paesi del mondo e in dodici città italiane.