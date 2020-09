Musica, arte e spettacoli al Forte San Briccio per il "Volcana Festival"

Volcana è un festival che combina arte e musica con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione e la contaminazione tra le discipline artistiche. Nato nel 2017, Volcana è ospitato all'interno di un complesso militare riconvertito in spazio espositivo e laboratorio performativo e musicale: il Forte di San Briccio. Dal 2017, ogni estate l'associazione culturale Officina Fotonica organizza un evento di cinque giorni al Forte San Briccio, un ex complesso militare riconvertito a spazio espositivo che si trova sulle colline veronesi. Volcana è un’esperienza, un progetto aperto e sperimentale.

Edizione 2020

Quest’anno Volcana non si ferma: nonostante l’emergenza sanitaria il nostro team si è impegnato a conservare l’esperienza del festival, limitandola a sole due giornate (il 19 e il 20 settembre 2020).

L’evento, notevolmente ridimensionato, prende il nome di ​Spin-off:​ il Volcana si svolgerà in un periodo e con una durata inediti, concentrando in sole due giornate il denso programma di eventi che caratterizzava le edizioni passate.

SEDE: ​Forte San Briccio, Via della Liberazione 29 - 37030 San Briccio (VR)

La line up dell'evento

Spettacoli di musica, danza, performance e arte animeranno il forte per due giorni: per ricordarci che il festival va avanti, che l’arte può continuare ad andare incontro alle persone e che può farlo nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Il programma di quest’anno prevede alcuni nomi già noti e alcune ​new entry.

SABATO19/09

18 Random Sunshine - Quartetto pop a cappella (in galleria)

19.45 Trio Audax - Classici arrangiati in chiave operistica su sfondo teatrale

20.30 Teatro Da Bar

21 Pata de Perro. Cantautorato latino da viaggi di strada

21.45 Monty Show - Artista multiforme spettacolo fuoco psicoattivo

22.15 Random Sunshine - Quartetto pop a cappella

23.15 Fughe de Matonele - Orchestrina agroblues in dialetto

DOMENICA20/09

19.30 Indu (Francesca Marastoni & Giovanni Ferro) - Acoustic pop duo 20 Mezuro Takahashi 4et - Classic jazz

21 Soft Casino - Alternative blues duo

21.45 Sub#terrean - Art performance. Idea e regia: Debora Lyaa Scandolara Video e Visual: Hernandes Pizoni Interpreti: Lya.Ko Project

22 Moon in Gemini - Art performance. Musicista, compositrice e sound designer: Teresa Pallaver Autrice: Primavera Contu

22.30 Peppe Leone - Magick Tamburine. Un artista del tamburello.

23. Sitarvala - Electro Sitar Post Rock

(chiusura ore 24)

Informazioni e contatti

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE - L’evento sarà a numero chiuso (max 250 persone). Per prenotare sarà necessario scrivere alla mail ​artcoordination.f.sb@gmail.com o tramite messaggio alla pagina facebook (https://www.facebook.com/volcanafestival​) o tramite direct messanger su Instagram (​https://www.instagram.com/volcana_festival/​) indicando il proprio nome, cognome, mail e data della prenotazione (sab 19/09 o dom 20/09). Per partecipare sarà necessario tesserarsi all’associazione Officina Fotonica.

Il costo della tessera è di 5 euro. Il costo del contributo associativo è di 5 euro (valido per l’ingresso ad una giornata di festival).

SERVIZI: