Al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Vola colomba...nel blu dipinto di blu"

Sabato 8 gennaio 2022 alle ore 21 e domenica 9 gennaio 2022 alle ore 16.30, la Compagnia Gino Franzi in scena al Teatro Camploy con lo spettacolo "Vola colomba...nel blu dipinto di blu".

Lo spettacolo “Vola colomba…nel blu dipinto di blu”, in sintonia con l’eccezionalità dei tempi ha un carattere speciale. Sullo sfondo degli anni ’50, dopo la guerra, in perfetto equilibrio tra film e commedia musicale, la Gino Franzi mette in scena una sorta di scatola magica che porta il pubblico indietro nel tempo tra canzoni, caroselli, personaggi e avvenimenti dell’epoca e incoraggia a superare la pandemia con l’ottimismo che permise di passare dalla distruzione dei bombardamenti al boom economico.

Informazioni e contatti

L’ingresso del pubblico, possibilmente su prenotazione contattando direttamente le compagnie, è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente anti-Covid.

TEATRO CAMPLOY - tel. 045 800 9549

mail. teatrocamploy@comune.verona.it

Web: https://www.comune.verona.it.