Al Villafranca Festival l'evento esclusivo "Voglio tornare negli anni '90"

Preparatevi a tornare indietro nel tempo, a rivivere emozioni e ricordi di un'epoca d'oro e a ballare, cantare e divertirvi come solo gli anni '90 hanno saputo offrire. L'appuntamento è fissato, la location scelta è fantastica e l'atmosfera sarà indimenticabile. Il richiamo irresistibile degli anni '90 promette un'indimenticabile serata di nostalgia e divertimento. Il live show più grande del paese dedicato agli anni '90 farà tappa al Castello Scaligero di Villafranca il prossimo 11 luglio 2024.

Il live show è concepito come un vero e proprio party, impreziosito da sorprese ed effetti speciali. L'evento ha già fatto registrare numerosi sold out in diverse città italiane, conquistando il cuore del pubblico con la sua atmosfera travolgente e la sua energia contagiosa. Ballerine che incantano con le loro coreografie, dj pronti a far scatenare il pubblico con i loro mix, frontman carismatici pronti a coinvolgere tutti nella magia degli anni '90.

L'evento è organizzato da Mister Wolf ed Eventi Verona, all'interno della prestigiosa cornice del Villafranca Festival 2024 e gode inoltre del patrocinio del Comune di Villafranca. I biglietti early birds sono già disponibili. È possibile acquistarli su Ticketmaster, TicketOne e TicketSMS.

Voglio tornare negli anni '90 / Locandina 2024 Eventi Verona