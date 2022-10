A Sona la rassegna "Voci e suoni d'autunno"

Otto gli incontri, concentrati nel mese di ottobre, con inizio alle ore 17.30 nella sala civica Antonio Carcereri di Sona e nella sede della Biblioteca comunale di Lugagnano. Dopo il gradimento riscontrato dall’edizione estiva «Proseguiamo con l’intenzione di dare voce al territorio, accogliendo le numerose richieste di creare occasioni di dialogo e condivisione culturale con la comunità» dichiara Gianmichele Bianco, Assessore alla Cultura. Tutti gli appuntamenti saranno a partecipazione gratuita e si svolgeranno in presenza ma potranno essere seguiti anche in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Sona.

La rassegna prende il via il 4 ottobre presso la sala Carcereri a Sona con la presentazione del libro “L’apertura degli occhi”, di Purna Zanoni che, dall’attento studio del sanscrito traduce e analizza due testi fondamentali per la filosofia indiana, commentandoli anche alla luce delle moderne teorie di fisica quantistica. Si prosegue il 5 ottobre presso la biblioteca di Lugagnano con “Giallo veronese” ambientato a Verona tra ‘800 e ‘900 di Nicola Ruffo e l’11 ottobre in sala Carcereri con “Dai traumi all’omeopatia” di Maurizio Castellini.

Seguono tre appuntamenti dedicati alla poesia: il 12 ottobre in biblioteca a Lugagnano trovano voce i ventisei componimenti poetici “Fiori di Bach per colazione” di Sara Quaiato, il 18 ottobre in sala Carcereri la raccolta “Il verde e il blu” di Leonardo Chelazzi e il 19 ottobre in biblioteca a Lugagnano la raccolta di versi sul tema della rinascita “Come l’araba fenice” di Gianna Costa. Il 25 ottobre in sala Carcereri è la volta della poco conosciuta “Storia di Gardaland” di Cristian Golfarini per chiudere il 26 ottobre in biblioteca a Lugagnano con “Un passo dopo l’altro”, romanzo autobiografico di Vittorio Zardini che offre uno spaccato della vita agricola veronese e sonese degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento.

Una rassegna che rappresenta «Un invito ad abitare i luoghi che promuovono la cultura come le nostre biblioteche e un’occasione per condividere il valore e l’impegno di autori che per la maggior parte sono residenti nel nostro territorio» conclude il Sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi. Tutte le informazioni sugli appuntamenti della rassegna saranno pubblicate sul sito del Comune di Sona.