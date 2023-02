Lo spettacolo "Voci riflesse" all’Esotheric Theatre di Villafranca di Verona

In occasione della giornata dedicata alla donna, presso l’Esotheric Theatre di Villafranca, sabato 11 marzo 2023 alle ore 21, andrà in scena la prima dello spettacolo “Voci riflesse”. A idearlo Paola Reani che ne sarà anche la protagonista. Parole e musica per ricordare le donne rivoluzionarie del ‘900. È stato un secolo che ha visto le donne spiccare in molti ambiti portando contributi fondamentali spesso finalizzati a migliorare il mondo. Per loro non è stato affatto semplice. Sia l’ambito scientifico che quello musicale si sono spesso rivelati ostili all’emancipazione, scordandosi di dar loro la visibilità che avrebbero meritato.

«Ho sentito fortemente il bisogno di raccontare queste donne in un’epoca di grande cambiamento . Per una sera vorrò essere il riflesso delle loro tante voci», commenta Paola Reani. E aggiunge: «Sarà un lungo viaggio costituito da tante tappe che si succederanno in paesi differenti, tra generi e lingue disparate. Ricorderemo donne ineguagliabili partendo da Miriam Makeba, passando da Joan Baez, arrivando a Mina. Al primo impatto possono sembrare artiste distanti tra loro, ma io trovo che in loro ci sia qualcosa che le accomuna: la forza, la voglia di cambiamento, la spinta verso l’evoluzione».

Artista veronese nota al pubblico per le molteplici attività sia come conduttrice televisiva che come musicista. Poliedrica e creativa, la Reani si è distinta nel genere swing che interpreta da anni con particolare verve, insieme a Vintage People. Ha scelto questa volta di uscire dalla sua comfort zone, con un progetto completamente nuovo e differente. Accanto a lei sul palco tre punte di diamante del panorama jazzistico: alla fisarmonica Thomas Sinigaglia, alla chitarra (ha curato anche gli arrangiamenti) Gianni Tomazzoni, al contrabbasso Mario Marcassa. Altre sorprese sono previste per la serata di cui ancora non viene svelato nulla ma che sapranno senz’altro arricchire una serata che ha già stimolato la curiosità in molti.

È possibile prenotare la poltrona chiamando il 347.5265629.