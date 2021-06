"Vivi Vintage", l'imperdibile mostra-mercato al castello scaligero di Villafranca di Verona

Nel cuore della città di Villafranca di Verona, all’interno della suggestiva location del Castello Scaligero, si potrà rivivere le epoche passate grazie a “Vivi Vintage”, la grande mostra mercato del vintage! Tantissimi espositori da tutta Italia con un’esposizione curata nella ricerca e selezione di pezzi unici e originali!

Quest’anno grande novità: verrà allestita un’ampia zona di truck food, per tutti i gusti, con specialità gourmet preparati da chef su 4 ruote per uno street food d’eccellenza! Appuntamento da non perdere dal 18 al 20 al Castello scaligero di Villafranca di Verona.

L'ingresso sarà a pagamento: 3 euro I bambini sotto i 16 anni entrano gratuitamente.

Gli orari:

Venerdì 18 giugno: 18 - 23

Sabato 19 giugno: 10 - 23

Domenica 20 giugno: 10 - 23.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/524245781952043/?ref=newsfeed.

