Lazzaretto, visite accompagnate e teatro di improvvisazione con Improschegge

Venerdì 12 luglio i volontari del Fai Giovani di Verona presentano una serata teatrale unica nel suo genere. Il bellissimo tempietto, cuore dello storico lazzaretto veronese, fungerà da palco agli attori di Improschegge che animeranno la serata con uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Gli attori non seguiranno un copione definito, ma la rappresentazione si adatterà al pubblico e al luogo.

Lo spettacolo inizierà alle 21, ma per chi lo vorrà, sarà possibile scoprire la storia del Lazzaretto con visite accompagnate alle 19.45 e alle 20.20.

Il Lazzaretto, situato nel Parco dell’Adige Sud, fu progettato secondo il Vasari da Michele Sanmicheli e la sua storia è affascinante: tra il XIV e XV sec. Verona ritenne di dover provvedere all’isolamento dei portatori di malattie contagiose, riunendoli in un luogo lontano dal centro. Nel 1547 venne approvato il progetto del Lazzaretto e scelta la zona di S. Pancrazio. Il luogo era ideale in quanto isolato e stretto in una grande ansa dell’Adige che ne permetteva la sanificazione. Il Lazzaretto era suddiviso in quattro sezioni per la separazione degli ammalati e al centro dell’area troneggiava un tempietto per le celebrazioni eucaristiche. Nei secoli nel Lazzaretto si alternarono usi sanitari e bellici, deposito polveri e munizioni. Nel 1945 una violenta deflagrazione distrusse l’antico edificio: della costruzione rimasero solo tratti di mura e il tempietto in rovina, in seguito in parte ricostruito.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Prenotazione obbligatoria per lo spettacolo su https://fondoambiente.it/eventi/il-lazzaretto-s-improvvisa-teatro-19856

Per partecipare alla visita accompagnata, prenotazione obbligatoria scrivendo una email a verona@faigiovani.fondoambiente.it

Contributo a partire da 10 euro per iscritti al Fai e 12 euro per non iscritti da versare in contanti in loco.

Partecipando all'iniziativa, possibilità di iscriversi al Fai alla quota di Benvenuto Fai Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni e possibilità di rinnovo alla stessa quota.

I contributi raccolti verranno destinati alle attività istituzionali della Fondazione.