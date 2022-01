Visite guidate gratuite e laboratori nei musei civici di Verona

Proseguono fino al 9 gennaio le visite guidate gratuite e i laboratori didattici per grandi e piccini organizzate per le festività natalizie. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria, si paga solo l’ingresso al museo, per il quale è d'obbligo il Green Pass e la mascherina.

Programma iniziative:

Martedì 4 gennaio 2022, alle 10.30 al Museo Archeologico al Teatro Romano , minilab natalizio 'Chi ha fatto tombola'?. Sempre al Museo Archeologico si segnala la visita guidata gratuita alla mostra Vasi Antichi il 6 e 9 gennaio alle ore 11, il 7 alle ore 15.

propone anche la visita guidata gratuita alla mostra Vasi Antichi nelle giornate del 6 gennaio alle 11, il 7 gennaio alle 15, il 9 gennai alle 11. Infine, alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione, si terranno i laboratori natalizi per bambini 'I colori del Natale' il 7 gennaio alle 10.30 e 'Il mondo come piace a me' il 9 gennaio in tre turni alle 14.30, 15.30 e 16.30. Sempre alla GAM, la visita guidata gratuita alla mostra Passioni e visioni nelle giornate del 6 gennaio alle ore 15, 8 gennaio alle 11 e 9 gennaio alle 15.

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito dei Musei civici. Per informazioni è possibile contattare la segreteria didattica dei Musei civici - Cooperativa Le Macchine Celibi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; il sabato dalle 9 alle 13, ai numeri 045 8036353 – 597140.