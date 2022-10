Anche a Verona visite guidate gratuite per la XIX Giornata degli Amici dei Musei

In occasione della XIX Giornata Nazionale degli Amici dei Musei italiani, nonché prima giornata europea, dedicata al tema dei «Giardini in Arte», gli Amici dei Civici Musei di Verona invitano la cittadinanza a scoprire i giardini del Teatro Romano, con una visita che permetterà di scoprirne la storia dai terrazzamenti romani, al giardino claustrale, al parco archeologico. Divenuta ormai un appuntamento fisso a livello nazionale, con iniziative organizzate in moltissime città italiane dalle varie associazioni aderenti alla Federazione Italiana Amici dei Musei, la giornata degli Amici dei Musei è stata insignita della Medaglia della Presidenza della Repubblica, e gode del patrocinio del Ministero della Cultura.

Per gli Amici dei Musei Civici di Verona, che proprio nel 2022 hanno celebrato i 30 anni di attività a supporto e al servizio del sistema museale comunale, è un'occasione importante non soltanto per riprendere le proprie attività dopo due anni a singhiozzo a causa della pandemia, ma anche per far conoscere un museo ancora troppo poco noto ai veronesi, che nasconde al suo interno tesori archeologici da scoprire e l'affascinante giardino che fu del convento dei Gesuati, e oggi fa parte dell'itinerario di visita.

«Abbiamo deciso di puntare sul Teatro Romano per interpretare il tema di questa giornata nazionale - ha dichiarato il presidente, Francesco Monicelli - per invitare tutti i veronesi a conoscere questo importante tassello del nostro patrimonio culturale comune, per scoprire un museo che, riallestito nel 2015, è ancora troppo poco conosciuto e frequentato da chi abita la città: un luogo straordinario capace di narrare la storia di Verona attraverso i secoli».

Le visite guidate gratuite offerte dagli Amici dei Civici Musei di Verona si svolgeranno sabato 8 ottobre alle ore 11 e alle ore 12. È possibile prenotarle dal sito dell'associazione (https://www. amicideimuseidiverona.it/2022/ 10/01/xix-giornata-nazionale- degli-amici-dei-musei-8- ottobre-2022/) o contattando la Segreteria all’indirizzo info@amicideimuseidiverona.it o al numero di telefono 045 59 27 12.