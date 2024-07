Visite guidate ai Covoli (grotte carsiche) e al Museo geopaleontologico di Camposilvano

Costi dai 20 euro ai 10 euro per gli adulti; dagli 8 euro ai 15 euro per bambini e ragazzi, a seconda dei percorsi di visita scelti

Prezzo Costi dai 20 euro ai 10 euro per gli adulti; dagli 8 euro ai 15 euro per bambini e ragazzi, a seconda dei percorsi di visita scelti

Quest’anno l’Associazione Benetticeras organizza due weekend alla scoperta di ben due siti di notevole importanza geopaleontologica:

- I Covoli di Velo Veronese: un complesso di gallerie sviluppate in senso orizzontale per oltre 500 metri, come la Grotta Inferiore e Superiore, che furono anticamente abitate dall’Orso delle caverne.

- Il Covolo di Camposilvano: una spettacolare dolina a pozzo di crollo, vero monumento della natura che permette di accedere al relitto di un’antica sala sotterranea profonda oltre 80 metri.

Attrezzati di caschetti i partecipanti potranno immergersi nelle tenebre delle grotte. Inoltre potrete visitare lo Museo Geopaleontologico di Camposilvano, ricco di reperti fossili fondato da Attilio Benetti, patriarca della Lessinia.

Si potrà scegliere di fare la visita di un solo sito compreso anche la visita al Museo dei Fossili di Camposilvano o entrambi i siti.

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE AI CONTATTI SOTTO ELENCATI

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA L'USO DI CALZATURE ADEGUATE A UN SENTIERO DI MONTAGNA CON UN BUON GRIP ( ES. SCARPONI DA TREKKING) E PORTARE ABBIGLIAMENTO CALDO TIPO: FELPA E PANTALONI LUNGHI DURANTE LE VISITE AI COVOLI. PORTARE LE TORCE

QUI DI SEGUITO LE VARIE POSSIBILITA' DI VISITA:

1) VISITA SOLO AI COVOLI DI VELO VERONESE + VISITA AL MUSEO DEI FOSSILI DI CAMPOSILVANO; durata 2h circa

RITROVO ORE 10,00 alla biglietteria del Museo dei fossili di Camposilvano, via Covolo 1, Camposilvano di Velo Veronese.

COSTO: 15 EURO ADULTI, 10 EURO I BAMBINI E RAGAZZI (età minima 6 anni e fino a 15 anni), incluso il noleggio del caschetto.

Portarsi un cambio di vestiti



2) VISITA SOLO AL COVOLO DI CAMPOSILVANO + VISITA AL MUSEO DEI FOSSILI DI CAMPOSILVANO; durata 1h30

TURNO: ORE 14,30

oppure

TURNO: ORE 16,30

Presentarsi alla biglietteria del Museo dei fossili di Camposilvano, via Covolo 1, Camposilvano di Velo Veronese.

COSTO: 10 EURO ADULTI, 8 EURO I BAMBINI E RAGAZZI (età minima 6 anni e fino a 15 anni), incluso il noleggio del caschetto.

3) BIGLIETTO COMULATIVO PER VISITA AD ENTRAMBI I SITI + MUSEO: COVOLO DI CAMPOSILVANO (A SCELTA TRA I TURNI: 14,30 OPPURE 16,30) + COVOLI DI VELO VERONESE+ VISITA AL MUSEO

RITROVO ORE 10 ALLA BIGLIETTERIA del Museo dei fossili di Camposilvano, via Covolo 1, Camposilvano di Velo Veronese.

COSTO: 20 EURO ADULTI, 15 EURO I BAMBINI E RAGAZZI (età minima 6 anni e fino a 15 anni), incluso il noleggio del caschetto.

Portarsi un cambio di vestiti. Posti limitati, si consiglia la prenotazione al numero 045 6516005 (durante gli orari di apertura consultabili su www.museocamposilvano.it), altrimenti si dovrà verificare la disponibilità sul momento.

Orari museo per chiamare: Dal 15 giugno alla prima settimana di settembre aperto tutti i giorni escluso il lunedì, con i seguenti orari: 9.30-12.30/15-18. La visita non richiede una particolare esperienza o preparazione fisica ma non è consigliata a chi avesse problemi motori a causa del terreno impervio o per chi soffre di claustrofobia. In caso di maltempo l'evento verrà annullato