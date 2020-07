Visite guidate in città alla scoperta del centro di Verona

In collaborazione con le Guide Turistiche certificate, proseguono in questo weekend i tour pensati per i cittadini veronesi e per i turisti di prossimità, che si tengono il venerdì alle ore 17, il sabato e la domenica alle ore 11, sempre con partenza dall'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica IAT Verona (via degli Alpini 9 - Piazza Bra).

Il programma

alle ore 11 sarà la volta dell tour Verona romana. Una passeggiata alla scoperta delle origini di Verona: la sua fondazione, i principali monumenti (in esterno) e tanti scorci nascosti e inediti. Domenica 2 agosto alle ore 11 sarà possibile partecipare al tour classico del centro storico, in italiano e inglese. Una piacevole passeggiata per ammirare i monumenti più significativi e vivere tutto il fascino di Verona, accompagnati da guide turistiche ufficiali.

Informazioni e contatti

La quota di partecipazione per le visite programmate nel mese di luglio è di 12 euro a persona per gli adulti, per i ragazzi fino a 14 anni è prevista la gratuità. È richiesta la prenotazione via e-mail all'indirizzo: iatverona@comune.verona.it

L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica - IAT Verona.