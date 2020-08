Visite guidate in città alla scoperta del centro di Verona

In collaborazione con le Guide Turistiche certificate, proseguono in questo weekend i tour pensati per i cittadini veronesi e per i turisti di prossimità, che si tengono il venerdì, il sabato e la domenica alle ore 11, sempre con partenza dall'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica IAT Verona (via degli Alpini 9 - Piazza Bra).

Il programma

Venerdì 21 agosto alle ore 11 : tour classico del centro storico , in italiano e inglese. Una piacevole passeggiata per ammirare i monumenti più significativi e vivere tutto il fascino di Verona, accompagnati da guide turistiche ufficiali.

: , in italiano e inglese. Una piacevole passeggiata per ammirare i monumenti più significativi e vivere tutto il fascino di Verona, accompagnati da guide turistiche ufficiali. Sabato 22 agosto alle ore 11 : tour " Verona nell'Ottocento, tra Austria e Francia " (in italiano).L’800 è il "secolo più lungo" per Verona: l'itinerario proposto ricostruirà i fatti che porteranno Verona ad una inaspettata ribalta internazionale, fino al compimento del Risorgimento.

: tour " " (in italiano).L’800 è il "secolo più lungo" per Verona: l'itinerario proposto ricostruirà i fatti che porteranno Verona ad una inaspettata ribalta internazionale, fino al compimento del Risorgimento. Domenica 23 agosto alle ore 11: tour classico del centro storico, in italiano e inglese.

Informazioni e contatti

La quota è di 12 euro a persona per gli adulti. Partecipazione gratuita per ragazzi fino ai 14 anni. È richiesta la prenotazione via e-mail all'indirizzo iatverona@comune.verona.it.

L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica - IAT Verona.