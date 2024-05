Visite guidate gratuite all'ex campo di concentramento di Montorio

Ultima occasione per visitare l’ex Campo di Concentramento di Montorio (già DAT Colombara) prima della pausa estiva. Il sito, gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it che hanno pulito e riordinato il luogo della Memoria, sarà aperto al pubblico sabato 25 e domenica 26 maggio in un’unica fascia oraria alle 10.30.

Grazie al Patto di sussidiarietà siglato con il Comune, le associazioni hanno avviato le attività per far conoscere la tragica storia del luogo, inserito nel perimetro dei luoghi di commemorazione del “Giorno della Memoria”. Per la prenotazione delle visite, assolutamente gratuite ed aperte fino ad un numero massimo di 30/35 persone, è necessario compilare un form accedendo ai seguenti link:

È richiesta la compilazione di un modulo per ogni persona che partecipa (anche per minorenni). Al termine della procedura verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni di dettaglio per raggiungere il luogo. Si consiglia un abbigliamento adeguato per un’escursione in campagna su terreno sterrato irregolare. Le persone con difficoltà motorie sono invitate a contattare gli organizzatori.

Per avere informazioni riguardo alle visite guidate delle scuole è possibile scrivere una email a lagermontorio.scuole@gmail.com. Tutte le informazioni sul Campo di concentramento sono sul sito https://www. montorioveronese.it/campo-di- concentramento-di-montorio/ o scrivendo a montorioveronese@gmail.com e figlidellahoah.verona@gmail.com.

Ex campo di concentramento di Montorio / foto ufficio stampa Comune di Verona