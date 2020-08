Visite guidate gratuite alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona

È in programma giovedì 6 agosto, alle ore 16, alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, il primo appuntamento di agosto con le visite guidate gratuite. Ad accompagnare il pubblico, il curatore Responsabile delle Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei civici Patrizia Nuzzo, sul tema ‘Una donazione, una galleria: interpretare ed esporre’. Un percorso di visita all’interno della GAM, con un’attenzione particolare all’esposizione ‘La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate’.

Seguiranno, con inizio sempre alle ore 16: il 7 agosto, la visita con lo storico Pietro Trincanato su ‘Celebrare il passato per costruire il futuro. Ugo Zannoni fra Risorgimento e Unità d'Italia’; il 13 agosto, con la storica dell’Arte dei Musei civici Isabella Brezigar su ‘Le donazioni di Ugo Zannoni e l’origine della Galleria d'arte moderna'. E, ancora, il 21 agosto un secondo appuntamento con Trincanato, su ‘Celebrare il passato per costruire il futuro. Ugo Zannoni fra Risorgimento e Unità d'Italia’; il 27 agosto, con Brezigar, su ‘Le donazioni di Ugo Zannoni e l'origine della Galleria d'arte moderna’. A chiusura, il 28 agosto, visita con la storica dell’architettura Maddalena Basso, su ‘Ugo Zannoni e Giacomo Franco: un patronato artistico’.

Tutti i sabato e le domenica, invece, gli operatori didattici dei Musei Civici di Verona illustreranno al pubblico la collezione della GAM e, al termine del percorso, la mostra di Ugo Zannoni.

Informazioni e contatti

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria e previo acquisto del biglietto (online o presso la biglietteria). La durata massima prevista è di un'ora; con gruppi di 15 persone nel pieno rispetto dei protocolli regionali di sicurezza. Si accede dalla Scala della Ragione, dove i flussi saranno regolati in entrata e in uscita nel rispetto della procedura operativa adottata per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19; prenotazione obbligatoria.

Prenotazione gratuita della guida: da effettuarsi almeno un giorno prima chiamando i numeri 045 8036353 o 045 597140 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16; sabato ore 9-13) oppure inviando un’email a: segreteriadidattica@comune. verona.it.

Ulteriori informazioni sul sito della GAM.