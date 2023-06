Dal 7 all’11 giugno 2023, la Fondazione Verona Minor Hierusalem presenterà un nuovo progetto realizzato per il quinto centenario degli intarsi della sacrestia di Santa Maria in Organo di fra Giovanni da Verona. Il progetto “L’arte dell’accoglienza innovativa e inclusiva tra architettura, pittura e intarsio nella chiesa di Santa Maria in Organo”, realizzato nell’ambito del Pnrr Cultura 4.0 (M1C3) grazie anche al contributo di Retina Italia ODV, prevede l’utilizzo di strumenti innovativi e tecnologici di supporto ai volontari per un’accoglienza di persone cieche, ipovedenti, sorde e con lo spettro autistico realizzati dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem.

L’iniziativa sarà presentata in quattro giornate di eventi culturali aperti alla città e dedicati a valorizzare l’opera del grande monaco maestro intarsiatore veronese. I partecipanti potranno interagire con i capolavori lignei di fra Giovanni custoditi nella sacrestia della chiesa dell’antico monastero olivetano grazie a laboratori, visite esperienziali e concerto di musica antica in collaborazione con il Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona.

È possibile iscriversi agli eventi culturali sul sito www.veronaminorhierusalem.it.

Sacrestia di fra Giovanni da Verona nella Chiesa di Santa Maria in Organo / foto ufficio stampa Fondazione Verona Minor Hierusalem