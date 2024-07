Weekend di visite alla Cantina Vogadori di Negrar di Valpolicella

Se ami il vino e vuoi trascorrere un weekend diverso dal solito, non perderti l'evento del 13 e 14 luglio alla Cantina Vogadori a Negrar di Valpolicella. Con quattro visite guidate disponibili (sabato e domenica alle 10.30 e alle 15.00), avrai l'occasione di esplorare uno dei luoghi più belli e affascinanti del panorama vinicolo italiano: la Valpolicella.

La Valpolicella è una regione incredibile nel Nord Italia, famosa per i suoi vigneti mozzafiato e i suoi vini spettacolari. Negrar di Valpolicella è il cuore di questa zona, dove ogni collina e ogni vigna raccontano storie di tradizione e passione. È il posto perfetto per una gita fuori porta all’insegna del gusto e del divertimento.

Cantina Vogadori: Il Cuore del Vino

La Cantina Vogadori è una gemma della Valpolicella. Durante il weekend del 13 e 14 luglio, potrai visitarla e scoprire come nasce il vino che tanto ami. Le visite guidate ti porteranno tra i vigneti, nelle cantine e nelle sale di degustazione, dove potrai vedere tutto il processo, dalla vite al bicchiere.

Degustazioni Indimenticabili

Non solo scoprirai come si fa il vino, ma potrai anche degustarlo. Potrai assaporare alcuni dei migliori vini della cantina, come l’Amarone, il Ripasso e il Valpolicella Classico. Gli esperti ti spiegheranno tutto quello che c’è da sapere su ogni vino, raccontandoti storie e curiosità che renderanno ogni sorso ancora più speciale.

Programma delle Visite



Sabato 13 luglio: Visite alle 10.30 e alle 15.00

Domenica 14 luglio: Visite alle 10.30 e alle 15.00



Prenotazioni e Info



Per partecipare alle visite guidate, è meglio prenotare in anticipo. Puoi contattare la Cantina Vogadori tramite il loro sito web o chiamandoli. Prenotare ti assicura un’esperienza più personalizzata e senza stress.