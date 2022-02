Il programma completo delle visite guidate in città "aspettando Verona in Love"

Dall’11 al 14 febbraio Assoguide Verona sarà partner ufficiale di “Aspettando Verona in Love” per l’organizzazione di visite guidate dedicate al mito romantico di Verona! Esplorate le nostre proposte e prenotate contattando le nostre guide. Se ami qualcuno…portalo a Verona!

Attenzione: Posti limitati. Prenotazione obbligatoria contattando la guida indicata via SMS o Whatsapp. Per gruppi privati possibilità di concordare orari personalizzati e prezzi forfait.

Oltre Giulietta: gli altri amanti di Verona

Non c’è solo Giulietta, e non c’è solo Romeo: la nostra città è stata teatro di altre innumerevoli storie d’amore, alcune tragiche, altre a lieto fine, alcune divenute famose, altre invece ormai quasi dimenticate…

Date: venerdì 11 ore 10, sabato 12 ore 16, domenica 13 ore 10, lunedì 14 ore 10.

Prezzo a persona: 12 euro

Info e prenotazione: Christina (333 4620473)

Passeggiata “Panorami d’amore”

Itinerario con tappe in alcuni dei luoghi più panoramici e ispiratori della città, dalla terrazza di Castel San S. Pietro, alla mitica fontana del Ferro, fin sopra ai giardini nascosti di Veronetta…

Date: venerdì 11 ore 11.30, sabato 12 ore 14, dom 13 ore 14, lun 14 ore 14.

Prezzo a persona: 12 euro

Info e prenotazione: Katiuscia (348 3968399)

Visita guidata alla Casa e alla Tomba di Giulietta

Le figure dei due giovani amanti, Romeo e Giulietta, sono ancora presenti nel cuore e nelle menti di chi arriva in città. Percorreremo a mo’ di antichi viaggiatori i due luoghi della Verona del Trecento che hanno offerto il loro fondale alla più sfortunata ma anche alla più conosciuta e rappresentata delle storie d’amore. Amore fino alla morte, passione e coraggio, tenerezza e abnegazione potranno mai passare di moda?

Date: venerdì 11 ore 14.30, sabato 12 ore 10 e 14.30, dom 13 ore 14.30

Prezzo a persona: 12 euro + biglietti ingresso Casa e Tomba

Info e prenotazione: Valeria (tel. 348 9034238)

Visita teatralizzata con Romeo & Juliet Experience

Le origini storiche della celebre leggenda esplorate in compagnia di una guida: accompagnatori d’eccezione saranno Giulietta e Romeo in persona, due giovani attori teatrali che interpreteranno per voi le scene più belle direttamente nelle strade di Verona!

Date: venerdì 11 ore 15.30, sabato 12 ore 15.30, dom 13 ore 15.30

Prezzo: 30 euro a coppia

Info e prenotazione: Daniele (347 6437003)

Lettere per Giulietta, con visita all’archivio del Club

Passeggiata in centro nei luoghi che tradizione, letteratura, cinema e mito legano alla figura di Giulietta, con tappa finale presso il luogo che raccoglie le migliaia di lettere che innamorati di tutto il mondo le affidano: il mitico Club di Giulietta, che aprirà le sue porte solo per noi, in esclusiva.

Date: venerdì 11 ore 17.30, dom 13 ore 17.30, lun 14 ore 16.

Prezzo a persona: 12 euro

Info e prenotazione: Manuela (347 4717404)

Verona e il commercio dell’amore

Quello che viene definito il mestiere più antico del mondo (ma che tale non è) ha accompagnato l’intera storia della nostra città, spesso tenendosi in disparte, altre volte salendo alla ribalta delle scene, solitamente per episodi non molto felici. Certo, le nostre “lucciole” non hanno il fascino che circondava le cortigiane veneziane, ma con questa passeggiata scoprirete aspetti, personaggi e aneddoti davvero inaspettati!

Date: venerdì 11 ore 19, sabato 12 ore 19, dom 13 ore 19.

Prezzo a persona: 12 euro

Info e prenotazione: Sara (347 1732837)

Quanti volti ha l’amore?

Quanti volti ha l’amore? Nella Pinacoteca di Castelvecchio quasti Amori si mostrano e raccontano le loro storie attraverso i volti dipinti dei santi: Martino, Caterina, Giuseppe, Anna, Maria…ma anche in quelli dei progenitori Adamo ed Eva, o dei mitici Bacco e Arianna.

Date: sabato 12 ore 11.30, dom 13 ore 11.30

Prezzo a persona: 12 euro + biglietti ingresso Pinacoteca Castelvecchio

Info e prenotazione: Cecilia (347 8609991)

Informazioni e contatti

Web: https://veronacityguide.it/verona-in-love-2022/.