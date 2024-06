Un weekend tra vino e paesaggi: scopri la Cantina Vogadori a Negrar di Valpolicella

Per tutti gli appassionati di vino e amanti della buona compagnia, segnatevi il weekend del 29 e 30 giugno sul calendario. La Cantina Vogadori, situata nella splendida Negrar di Valpolicella, aprirà le sue porte ai visitatori per offrire un'esperienza unica e indimenticabile. Con quattro visite guida-te disponibili (sabato e domenica alle 10.30 e alle 15.00), è l'occasione perfetta per immergersi nei sapori e nelle tradizioni di questa terra vinicola rinomata.

Esplorando la Valpolicella

La Valpolicella è una regione vinicola storica nel nord Italia, famosa per i suoi paesaggi incantevo-li e i suoi vini di alta qualità, come l'Amarone e il Valpolicella Ripasso. Negrar, situata nel cuore di questa regione, è un luogo dove la viticoltura si sposa con la bellezza naturale, creando un ambien-te ideale per la produzione di vini straordinari.

Cantina Vogadori: Un'Eccellenza da Scoprire

La Cantina Vogadori è un esempio perfetto della tradizione vinicola della Valpolicella. Durante il weekend del 29 e 30 giugno, avrete l'opportunità di visitare questa cantina e scoprire i segreti della produzione vinicola. Le visite guidate vi porteranno attraverso i vigneti, le cantine e le sale di de-gustazione, permettendovi di vedere da vicino il processo che trasforma l'uva in vino.

Degustazioni e Scoperte

Le visite guidate non si limiteranno a mostrare i processi di produzione, ma includeranno anche degustazioni dei vini più pregiati della cantina. Potrete assaporare il famoso Amarone della Valpo-licella, il Ripasso e il Valpolicella Classico, accompagnati dalle spiegazioni degli esperti vinifica-tori della cantina. Ogni vino ha una storia unica e un carattere distintivo che verrà svelato durante la degustazione.

Programma delle Visite

Sabato 29 giugno: Visite alle 10.30 e alle 15.

Domenica 30 giugno: Visite alle 10.30 e alle 15.

Informazioni e Prenotazioni