Secret tour: Villa Sagramoso Perez Pompei

Il complesso di edifici e terreni ad oggi presente, forma il centro del feudo della famiglia Pompei. Costituito nel 1509 dal Doge Gerolamo Priuli a favore di Gerolamo Pompei, rappresentava un riconoscimento dei meriti militari di quest’ultimo. In forza di quanto appena citato, Gerolamo ed i suoi discendenti, maschi e femmine, venivano nominati conti di Illasi. Nel 1517 la Famiglia si insediò nel castello situato al culmine della collina, donde esercitava le facoltà inerenti alla fresca investitura, ivi compresa la giurisdizione civile e criminale, eccezion fatta per la pena di morte. Nel 1609 a causa delle mutate condizioni di vita e del periodo di pace goduto dalla terraferma veneziana la famiglia, abbandonato il castello, si insediò ai piedi del colle dove, nel 1615, venne edificato un nuovo edificio residenziale in aderenza a quello preesistente, risalente alla fine del Cinquecento, e successivamente demolito per far luogo alla fabbrica dell’attuale villa.

