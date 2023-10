Giornata delle Ville Venete: le attività in programma a Villa Rizzardi-Giardino di Pojega

Appuntamento al giardino di Pojega a Negrar di Valpolicella sabato 21 e domenica 22 ottobre per la seconda edizione della Giornata delle Ville Venete. Un evento Nazionale interamente dedicato alle ville Venete per raccontare la Civiltà in Villa attraverso delle esperienze: visite, degustazioni, laboratori, reading, performance, convegni e incontri esclusivi. Due giorni dedicati a vivere la Villa in modo immersivo, dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, scegliendo tra le tematiche heritage, green, wine&food, family, dream, well-being e molto altro.

Un evento voluto e realizzato dall’IRVV-Istituto Regionale Ville Venete- e l’Associazione per le Ville Venete, per far conoscere, promuovere e approfondire la conoscenza della Villa Veneta e il suo valore attraverso esperienze concrete.

Villa Rizzardi-giardino di Pojega propone:

Visita al giardino in autonomia con ingresso a prezzo ridotto di euro 6, gratuito fino a 12 anni. Aperto dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17.

Visita guidata nel giardino storico con degustazione di 3 vini dell’azienda Guerrieri Rizzardi a euro 20, su prenotazione e solo alle ore 10.30 e 15, euro 10 fino a 17 anni

Per info e prenotazioni: tel 0457210028 int. 1 visite@guerrieri-rizzardi.it

Tutti i dettagli sul sito:

Vigneto Pojega in autunno con Villa Rizzardi e la cantina / foto ufficio stampa Az. Agr. Guerrieri Rizzardi