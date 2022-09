Da Verona a Vicenza: "A passeggio con Palladio"

Un capolavoro di città. Non a caso Vicenza è stata dichiarata sito Unesco - Patrimonio Mondiale dell'Umanità ancor prima di Verona. Il riconoscimento risale al 1994 (quello di Verona al 2000). Una città dal fascino nascosto, ma di grandi splendori artistici.

Intorno al piccolo centro storico si affollano 23 monumenti palladiani e 3 ville suburbane. Visiteremo lo stupefacente Teatro Olimpico del Palladio, il primo teatro stabile coperto della storia con le scene più antiche al mondo animate in questo periodo da giochi di luce, il maestoso Palazzo Chiericati sempre del Palladio, l’elegante Villa Valmarana “ai nani” che racchiude uno dei capolavori assoluti di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, scopriremo l’appena restaurata Cena di San Gregorio Magno, monumentale capolavoro della maturita' artistica di Paolo Veronese, grande come un mini appartamento, raggiungeremo le piazze principali e molti dei tanti palazzi progettati da Andrea Palladio.

Un’intera giornata di trekking urbano all’insegna della bellezza e dell’eleganza. Ci sposteremo in treno e a piedi. Indispensabili scarpe comode e la curiosità di un bambino, l’unico modo per conoscere “un luogo benedetto dal cielo, uno di quei nidi preparati dalla natura per la nascita dell'arte italiana” come scrisse a fine’800 uno dei più importanti curatori del Louvre.