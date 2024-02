Visita guidata: "La via dei Pestilenti e il Lazzaretto di Verona"

Un percorso in parte a piedi, in parte in gommone, che rievoca la macabra processione dei pestilenti inviati al Lazzaretto di Verona durante il Gran Contagio del 1630. Un itinerario facile, pianeggiante e a due passi dal centro, ma di grande interesse naturalistico e storico. Sbarco al Lazzaretto e visita esclusiva al sito archeologico.

Data: sabato 13 aprile

Incontro: ore 13.50 ingresso principale Cimitero Monumentale

Durata: ca 3 ore (a fine visita è previsto servizio di trasporto per tornare al piazzale del Cimitero)

Prezzo: 30 euro a persona

Guida: Daniele Bressan

Prenotazione obbligatoria tramite link: https://forms.gle/kjhT9zETryxrStdK6

Possibilità di unire a questa visita il tour mattutino di Verona barocca! (forfait totale 35 euro): https://www.facebook.com/share/82aciGCEJdNCh3hx/?mibextid=9l3rBW

Foto Daniele Bressan