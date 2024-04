Visite guidate e appuntamenti archeologici da non perdere a Verona nel weekend del Vinitaly

Gli appuntamenti archeologici del fine settimana in città:

VENERDI' 12 ORE 18

IN OCCASIONE DI VINITALY APERTURA STRAORDINARIA DEL CRIPTOPORTICO DI CORTE SGARZERIE

Un sito archeologico di-vino! Una visita guidata al Tempio Capitolino durante Vinitaly, la celebrazione del vino, un prodotto amato anche dagli dei nell'antichità. Esplora questo antico luogo sacro mentre scopri i legami tra il vino e la mitologia, rendendo l'esperienza ancora più ricca di significato.

SABATO 13 APRILE ORE 15

LA CHIESA DI SAN FERMO MAGGIORE

Un percorso a ritroso nel tempo, dal meraviglioso soffitto ligneo policromo a carena di nave del XIV secolo, alla chiesa inferiore, eretta tra a cavallo del XI secolo sui resti di un’antica pieve del V secolo, già dedicata ai Santi Fermo e Rustico, che in questo luogo, secondo la tradizione, furono martirizzati.

INFORMAZIONI

Durata: 1 ora 30 minuti circa

Costo: 13 euro

Prenotazione obbligatoria a archeonaute@gmail.com

Posti limitati

Biglietto d'ingresso

DOMENICA 14 APRILE ORE 14

LA VERONA SOTTERRANEA

Un pomeriggio dedicato all'archeologia Veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. Area archeologica di via San Cosimo, area archeologica del Criptoportico di Corte Sgarzerie e Villa Romana di Valdonega, 3 siti archeologici in un unico percorso di visita, su e giù dal sottosuolo, per scoprire insieme una Verona antica e ricca di sorprese.

INFORMAZIONI

Durata: 3 ore circa

Costo: 20 euro

Prenotazione obbligatoria a archeonaute@gmail.com

Posti limitati

Verona sotterranea / foto ufficio stampa Associazione Archeonaute Onlus