Verona sotterranea al lume di candela: "Viaggio nella città segreta"

Un'insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L'itinerario comprende la visita della Verona archeologica in superficie e di un'area sotterranea che ci porteranno alla scoperta della città meno nota. Partiremo dall'Arco dei Gavi e arriveremo a Porta Borsari, attraversando il corso, che nell'antichità rappresentava l'antico decumano. Da lì, attraverseremo Piazza delle erbe, un tempo il foro della città; termineremo all'area archeologica del Criptoportico capitolino di Corte Sgarzerie, in Corte Sgarzerie 8p, situata all'interno del bel loggiato quattrocentesco denominato Loggia del Mangano. L'area ospita i resti delle strutture del corridoio seminterrato che si trovava alla base del più importante tempio cittadino, il Capitolium (metà I sec. a.C.), e dà la possibilità di comprendere non solo come fosse costruito questo monumento e come si presentasse in età romana, ma anche di capire quali dinamiche portarono alla sua distruzione e all'accrescersi della città su se stessa nel corso del tempo.

VEDREMO LA VERONA SOTTERRANEA ACCOMPAGNATI ALLA LUCE DELLE CANDELE!

RITROVO: All'arco dei Gavi, Verona (VR)

? VISITA condotta da archeologa

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

?CANI: i nostri amici a quattrozampe NON sono ammessi

? DURATA: 1h45

Il biglietto comprende l'ingresso alla zona archeologica.

Prenotazione obbligatoria dal link www.venetosegreto.com/eventi