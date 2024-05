Scopri la Valpolicella tra vini e natura: trekking in occasione di Cantine Aperte

Il 25 e 26 maggio, preparatevi a esplorare la Valpolicella in un'esperienza unica tra vigneti e paesaggi mozzafiato. In occasione di Cantine Aperte, due giorni di trekking partiranno alle 10, offrendo agli amanti del buon vino e della natura l'opportunità di scoprire i segreti di questa regione.

Itinerario panoramico

Guidati lungo sentieri suggestivi che si snodano tra le colline veronesi, avrete la possibilità di ammirare le vette delle Prealpi e i vigneti terrazzati della Valpolicella.

Degustazioni esclusive

Ogni tappa del trekking sarà arricchita da degustazioni in cantina, dove potrete assaporare i rinomati vini locali, dall'Amarone al Valpolicella Classico.

Esperienza autentica

Incontri con produttori locali e scoperta delle tradizioni millenarie renderanno questa avventura un'esperienza indimenticabile, che vi farà immergere completamente nella cultura della Valpolicella.

Partecipa all'avventura

Se sei pronto per un'esperienza unica tra vini pregiati e panorami mozzafiato, non perdere l'occasione di partecipare ai nostri trekking in occasione di Cantine Aperte nella Valpolicella. Vi aspettiamo per vivere insieme questa indimenticabile avventura!

Dettagli dell'evento:

Quando: Sabato 25 Maggio e Domenica 26 Maggio alle 10

Dove: Cantina Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella (VR)

Prenotazioni: Contatta via WhatsApp al 00393289417228 o via email a info@vogadorivini.it

Unisciti a noi il 25 e 26 Maggio per esplorare il fascino della Valpolicella e scoprire l'eccezionalità dell'Amarone presso la Cantina Vogadori. Un'esperienza indimenticabile che ti avvicinerà alle radici di una tradizione millenaria, in un ambiente di autentica bellezza e passione enologica. Vi aspettiamo!