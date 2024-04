Esplorazione della Valpolicella: Degustazione dell'Amarone e Tradizioni Familiari. Benvenuti nella suggestiva Valpolicella, dove vi aspetta un'esperienza enogastronomica indimenticabile l'1 maggio.

Tour Degustazione:

Unisciti a noi per un tour emozionante alle 10.30 o alle 15 presso la Cantina Vogadori a Negrar. Esplorerai i vigneti pittoreschi e le cantine storiche della Famiglia Vogadori, immergendoti nelle tra-dizioni e nella cultura vinicola locale.

Durante il tour, assaggerai cinque vini pregiati, inclusi il celebre 3 Fradei e l'inconfondibile Amarone. Inoltre, potrai gustare l'Olio Extra Vergine di Oliva prodotto direttamente in cantina, completando così il tuo viaggio di gusto.

Dettagli dell'Evento:

Quando: Mercoledì 1 Maggio alle 10.30 e alle 15

Dove: Cantina Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella (VR)

Costo: 25 euro a persona

Prenotazioni: Contatta via WhatsApp al 00393289417228 o via email a info@vogadorivini.it

Non perdere l'opportunità di esplorare il meglio della Valpolicella attraverso la sua produzione vini-cola e le sue tradizioni secolari. Unisciti a noi per un viaggio sensoriale attraverso il vino e la cultura locale. Ti aspettiamo per condividere con te la passione della Famiglia Vogadori per i vini della Valpolicella.

Foto Cantina Fratelli Vogadori