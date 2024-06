Scopri la Valpolicella con la Cantina Vogadori: un weekend imperdibile per i winelovers

Se sei un appassionato di vino e desideri esplorare uno dei territori vinicoli più affascinanti d'Italia, non perdere l'occasione di visitare la Cantina Vogadori a Negrar di Valpolicella il prossimo wee-kend. Questa rinomata cantina aprirà le sue porte ai visitatori con quattro visite guidate: sabato e domenica alle 10.30 e alle 15. Sarà un'opportunità unica per immergersi nella tradizione e nella qualità che caratterizzano i vini della Valpolicella. Un Viaggio nel Cuore della Valpolicella La Valpolicella è una terra ricca di storia e di bellezze naturali, situata nel cuore della provincia di Verona. Conosciuta soprattutto per la produzione del celebre Amarone, questa zona offre un pano-rama di colline verdeggianti, vigneti ordinati e borghi pittoreschi.

La Cantina Vogadori, situata a Negrar, rappresenta una delle eccellenze del territorio, producendo vini di alta qualità apprezzati a livello internazionale. Visite Guidate: Un'Esperienza Indimenticabile Le visite guidate alla Cantina Vogadori permetteranno ai partecipanti di scoprire i segreti della produzione vinicola, dalla coltivazione delle viti alla vinificazione, fino all'affinamento in botti di rovere. Sarà possibile passeggiare tra i vigneti, visitare le cantine e conoscere da vicino le tecniche utilizzate per creare vini unici e inimitabili. Ogni visita terminerà con una degustazione dei vini più rappresentativi della cantina, come l'Ama-rone della Valpolicella, il 100% Corvina, la Garganega, il Rita ed il 3 Fradei il vino da meditazione!

Gli esperti della cantina saranno a disposizione per spiegare le caratteristiche di ogni vino e per rispondere a tutte le domande degli appassionati.

Programma delle visite:

Sabato 15 giugno 10.30 e 15

Domenica 16 giugno 10.30 e 15

Partecipare a una visita guidata alla Cantina Vogadori è molto più che una semplice degustazione di vini: è un viaggio nel cuore della tradizione vinicola italiana, un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e che lascia ricordi indimenticabili. Se siete dei veri winelovers, segnatevi in agenda questo evento imperdibile e preparatevi a scoprire i tesori enologici della Valpolicella.

Dettagli dell'Evento: