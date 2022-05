Valeggio sul Mincio tour 2022

Tutti i sabati di maggio 2022 a Valeggio sul Mincio e Borghetto si svolge "Valeggio sul Mincio tour". Quattro visite guidate per conoscere e scoprire le meraviglie del nostro paese. Una proposta turistica che vedrà coinvolta anche un'interprete di Lingua Italiana dei Segni, per rendere Valeggio sul Mincio una destinazione sempre più accessibile... perché la bellezza è per tutti!

