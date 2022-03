Visita del Teatro uovo...aspettando la Spagna

Il Teatro Nuovo apre le sue porte per scoprire non solo il “dietro le quinte”, spazi nascosti e di solito inaccessibili al pubblico, ma anche per raccontare una storia lunga quasi due secoli, fatta di eventi memorabili, personaggi della grande Storia e protagonisti dello spettacolo. La visita attraversa ripercorre i centosettantasei anni del Teatro Nuovo di Verona attraverso la bellezza del teatro stesso e dei personaggi che vi sono stati ospitati, con riferimenti a varie messinscene e numerosi aneddoti e curiosità. Si scoprirà così che il teatro "Nuovo" è in realtà il più antico di Verona, dopo il Romano. Al termine della, che inizia alle 17, seguirà “Conversazione da Giulietta”, una discussione letteraria alle ore 18 nel Piccolo Teatro affacciato sul famoso cortile di via Cappello. Il costo della visita del teatro è di soli 5 euro. La Conversazione da Giulietta è gratuita. Si può partecipare anche a solo ad uno dei due eventi, che sono programmati uno di seguito all’altro, ma indipendenti.

Giovedì 24 marzo, dopo la visita del teatro, "La drammaturgia della Spagna democratica", ore 18:00. Paola Ambrosi e Simone Trecca, docenti universitari di ispanistica, si occupano in particolare di teatro spagnolo contemporaneo, della sua traduzione e promozione presso l’editoria e il pubblico italiano, presentano la sezione ispanica della collana Corponovecento, Oèdipus editore. Letture di Rossana Valier.

Per informazioni e prenotazioni: info@infoverona.it o whatsapp 329 3123991.