Visita teatralizzata di San Valentino a Verona con Giulietta e Romeo

Le origini storiche della celebre leggenda esplorate in compagnia di una guida. Accompagnatori d’eccezione saranno Giulietta e Romeo in persona, due giovani attori teatrali che interpreteranno per voi le scene più belle direttamente nelle strade di Verona!

Date: venerdì 11 febbraio ore 15.30, sabato 12 febbraio ore 15.30, dom 13 febbraio ore 15.30

Prezzo: 30 euro a coppia

Info e prenotazione: Daniele (347 6437003)

Dall’11 al 14 febbraio Assoguide Verona sarà partner ufficiale di Verona in Love 2022 per l’organizzazione di visite guidate dedicate al mito romantico di Verona! Esplorate le nostre proposte e prenotate contattando le nostre guide. Se ami qualcuno…portalo a Verona!

Web: https://veronacityguide.it/verona-in-love-2022/.