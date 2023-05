A Verona torna lo spettacolo itinerante "Romeo e Giulietta. My heart is yours"

"Romeo e Giulietta. My heart is yours" dal 3 luglio al 12 agosto 2023 (eccetto domenica) alle ore 21. Terrazza di Giulietta -Teatro Nuovo. Ingresso dal Teatro Nuovo, in Piazza Viviani 10 a Verona. Sulla Terrazza di Giulietta, con vista sul balcone più celebre al mondo, Romeo e Giulietta fanno rivivere la storia d’amore più famosa di tutti i tempi. Una riduzione emozionante e coinvolgente, arricchita dalla narrazione di Mercuzio, in doppia lingua, italiana ed inglese. Una narrazione che tocca il cuore e che regala anche momenti di divertimento.

Dalla Terrazza, al seguito degli attori, il pubblico entra in teatro e scende giù per le antiche scale per poi uscire all’aperto e scoprire i luoghi del centro di Verona dove si sono svolte le vicende raccontate da Shakespeare. Terminato il giro, il pubblico si ritrova sul suggestivo palcoscenico ottocentesco del teatro insieme agli attori per il finale struggente della storia d’amore che ha reso Verona celebre nel mondo.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolge al coperto, negli spazi del Teatro Nuovo. Posto unico – capienza limitata – consigliato l’acquisto in prevendita posto unico intero 20 euro, ridotto Verona Card e Ippogrifo Guide 15 euro.

Box Office, Via Pallone 16 – dal lunedì al venerdì 9.30/12.30 e 15.30/19.30, sabato 9.30/12.30 – 045 8011154 online boxol.it/BoxOfficelive. Ippogrifo Guide: ippogrifo@infoverona.it.