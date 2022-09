Visita guidata: "I segreti del Teatro Romano"

Visita a uno dei luoghi più suggestivi di Verona, dove due millenni di storia si sono stratificati in pietre, grotte, mosaici, statue mutile, lapidi parlanti, una piccola chiesetta e un antico monastero abbarbicato sulla collina, oggi sede museale. Un tuffo nella storia romana per comprenderne la mentalità, i valori, i divertimenti e le paure e per capire come mai un giorno tutto questo venne sepolto. Biglietto comprensivo dell'ingresso al teatro e allo splendido Museo Archeologico con panorama mozzafiato sulla città.

Guida: Sara Corso, Storica

Punto di incontro: davanti all'ingresso del Teatro Romano in Rigaste Redentore 2

Orario: ore 10

Durata: un'ora e un quarto

Costo: 10 euro, 5 euro minori

Info e prenotazioni: algablu@gmail.com - cell. 340 2474178

Posti limitati: max 25. Prenotazione obbligatoria.