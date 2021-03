"Di gnocchi e di altri prodotti tipici", una saporita visita guidata a Verona

Ma voi la conoscete la storia degli gnocchi? Della pastisada de caval? E del pandoro? La guida Francesca Castellani ci accompagnerà in un percorso alla scoperta dei piatti tipici della nostra città, ci racconterà la differenza tra prodotti dop, doc e tutti gli aspetti che caratterizzano svariate prelibatezze di cui molte volte non conosciamo l’origine e la tipicità.

La visita guidata inizierà sabato 13 marzo 2021 alle ore 15 in piazza San Zeno.

Informazioni e contatti

Per la visita guidata è richiesto un contributo di 7 euro per i soci ctg, 10 per i non soci. La prenotazione è obbligatoria vista l’emergenza sanitaria.

Per info e prenotazioni: 345 1134609. Durante la visita è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale.

Web: https://www.facebook.com/animatoriverona/.