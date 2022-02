5 euro (per n.2 ingressi)

Lunedì 14 febbraio i visitatori che si presenteranno al Museo in due, avranno diritto alla promozione "2x1" sul biglietto. Per il pomeriggio è in programma una visita guidata, compresa nel costo del biglietto, alle ore 16.

Informazioni e contatti

Web: https://www.museominiscalchi.it.