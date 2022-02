Visita guidata gratuita al Parco Sigurtà per l'8 marzo

In occasione della festa della donna, Ippogrifo offre una visita guidata gratuita al Parco Sigurtà. Probabilmente i tulipani non saranno ancora in fiore, ma il cimitero dei cani, le caprette e i daini, il giardino delle piante officinali, l'eremo e la pietra della giovinezza ci aspettano. Per chi vuole vivere un'esperienza unica, cammineremo a piedi nudi sul tappeto erboso. Volete scoprire chi ha ideato il parco? Aneddoti e curiosita'? Seguiteci in questa passeggiata.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091 .

o whatsapp . Costi: tutto gratuito per le donne, entrata compresa.

Uomini: solo biglietto entrata (per l'occasione ridotto di 11,50 euro).