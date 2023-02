Visita a Palazzo della Ragione e alla Galleria d'Arte Moderna

Intorno alla piazza, dentro i palazzi, tra storia della citta' e collezioni d'arte: visita al Palazzo della Ragione-Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Dal basso medioevo all'eta' contemporanea: storia di un edificio e delle sue funzioni nel corso dei secoli Nel 1193 inizio' la costruzione - che si concluse invero in tempi rapidi - di uno dei primi edifici in Italia destinato a funzioni pubbliche: il Palacium Communis Veronae, nel cuore pulsante della citta'. Sede delle magistrature comunali, al suo interno si stabilirono il dazio della seta l'ufficio dei pegni, trovarono spazio i magazzini del sale e si trasferi' il prestigioso Collegio dei Notai. E poi con la Serenissima divenne il Palazzo della Ragione, con gli uffici giudiziari, le carceri, la Camera Fiscale. Gia' luogo d'arte nella seconda meta' dell'Ottocento con l'Accademia Cignaroli, fu Tribunale cittadino fino agli anni Ottanta del Novecento; in seguito al restauro volto al suo recupero e valorizzazione con l'attuazione del progetto di Afra e Tobia Scarpa, il palazzo e' dal 2007 sede museale dedicata alle collezioni civiche di arte moderna e contemporanea. Dopo aver visitato gli spazi esterni dell'edificio, delineati dall'imponenza architettonica della struttura romanica, ed ingentiliti dall'eleganza della Torre dei Lamberti e della Scala della Ragione, entreremo quindi nelle sue sale per conoscere la storia della GAM, nata dal legato di Achille Forti ed arricchitasi nel tempo attraverso lasciti, donazioni ed acquisizioni di opere d'arte da inizi Ottocento ai giorni nostri. Visiteremo allestimento e mostra temporanea attualmente in corso.

Sabato 4 marzo h 15.30 Appuntamento alla statua di Dante in Piazza dei Signori Costo: 14 euro comprensivi di biglietto d'ingresso alla GAM e noleggio radioguide Prima di due visite dedicate ai palazzi storici che affacciano su Piazza delle Erbe, sedi di collezioni d'arte: la prossima sara' alla Casa Museo Palazzo Maffei.

