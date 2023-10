Visita esclusiva al Palazzo dei Mutilati e al bunker tedesco

La Verona d'inizio Novecento è un magma sociale e politico in cui si incrociano e fermentano i destini di agitatori socialisti, veterani di guerra, e anche di un giovane Mussolini. Il Ventennio vedrà poi numerosi interventi architettonici lungo l'asse di Porta Nuova, tra sviluppo urbano, creazione di parchi ginnico-commemorativi e scenografie per parate di regime. Visiteremo il Palazzo dei Mutilati, magnifico esempio dello stile littorio, tuttora perfettamente intatto anche negli arredi, e concluderemo entrando in un bunker tedesco originale conservato nei bastioni dell'ex zoo. Saranno con noi due rievocatori degli anni "40 in abiti ed equipaggiamento d'epoca (grazie a www.viverelastoria.it).

DATA: sabato 28 novembre, ore 14

PUNTO D’INCONTRO: Palazzo dei Mutilati (Via di Mutilati 22, di fronte al PAM).

GUIDA Daniele Bressan.

PRENOTAZIONE (obbligatoria, via sms o whatsapp): 3476437003

Contributo richiesto: 15 euro a persona (non sono previste riduzioni)

Foto: Daniele Bressan