Palazzo Miniscalchi: da casa a museo

Domenica 16 giugno alle ore 11 è in programma una visita guidata alla scoperta del Museo Miniscalchi-Erizzo nel cuore della città antica di Verona. Palazzo Miniscalchi rappresenta uno splendido esempio di architettura tardo-gotica impreziosito dalla facciata dipinta verso la fine del XVI secolo. Per cinque secoli, fino al 1977, fu la residenza della nobile famiglia Miniscalchi ed oggi, per volontà dell’ultimo discendente del casato, è la sede del Museo Miniscalchi-Erizzo.

Il nucleo principale delle raccolte è rappresentato dai reperti provenienti dalla celebre Wunderkammer dell’erudito veronese Ludovico Moscardo vissuto nel 1600. Bronzetti e placchette rinascimentali si affiancano a reperti archeologici, armi e armature, dipinti, arte sacra e icone russe. Completano il percorso la sala da pranzo con tavola imbandita e preziose porcellane francesi di età napoleonica, l’antica Biblioteca di famiglia e la cappella domestica.

Costo attività (compreso biglietto d'ingresso al Museo e visita guidata):

intero 10 euro, ridotto 8 euro (VeronaCard, CTG, ESU Verona, COIN Card)

Gratuito fino a 11 anni.

Prenotazione richiesta: